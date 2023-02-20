拜登快閃訪基輔「秘密之旅」：從波蘭坐火車入境　同行記者要保密

俄羅斯與烏克蘭開戰一周年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）2月20日突然現身基輔（Kyiv），以示支持烏克蘭。據美媒記者指，拜登在當地訪問逾5個小時，而且這次「戰區行程」神秘，公開日程表顯示20日早上他仍會在華盛頓，但實際上早已出發往波蘭，再乘坐火車赴烏克蘭，同行記者要發誓保密且交出電話。



據《紐約時報》指，按照官方行程表，拜登2月21日早上會抵達波蘭華沙，展開為期2天的訪問行程，但白宮官員一直否認拜登有到訪烏克蘭的計劃，甚至根據白宮2月19日公布的日程表，拜登2月20日仍會在美國華盛頓，至下午才啟程往波蘭，但實際上他一早已經出發，飛到半個地球外。

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報道引述消息人士指，空軍一號是在美國東岸時間2月19日凌晨4時15分起飛，即拜登是在深夜神秘出發，同行是數名發誓保密且要交出電話的記者，以及美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、副幕僚長狄龍（Jen O'Malley Dillon）、白宮橢圓形辦公室主任托馬西尼（Annie Tomasini）。

拜登先到波蘭，然後他從波蘭邊境乘坐火車過境往烏克蘭，在車程近10個小時後到達基輔，報道指，他也是乘坐類似的火車行程離開，回程會前往波蘭首都華沙（Warsaw）。

報道稱，在拜登仍身處烏克蘭境內的時候，記者都不得報道拜登是如何前往基輔。

同行赴基輔記者僅2名

據彭博社記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）在Twitter指，拜登的基輔之旅約為6小時（也有美媒指是5個多小時），同行記者只有2名，即一位文字記者與一位攝影記者。

美國國家公共電台（NPR）則報道，另有一小群早在烏克蘭境內的記者，他們在拜登抵達基輔後，加入了採訪行列。