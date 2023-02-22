韓國總和生育率連續10年墊底　2022年再創新低降至0.78

韓國2022年總和生育率（育齡女性平均生育子女數）較2021年下降0.03，至0.78，創下1970年開始相關統計以來的最低值。



韓聯社報道，韓國統計廳星期三（2月22日）發布的一份報告顯示，在經濟合作與發展組織（OECD，經合組織）成員國中，韓國總和生育率從2013年起連續10年排名墊底。

以2020年數據為準，韓國也是總和生育率低於1的唯一一個國家，去年（2022年）韓國總和生育率不及經合組織2020年總和生育率均值（1.59）的一半。

韓國總和生育率從1974年起一路下滑。1974年（3.77）和1977年（2.99）分別跌破4和3，1984年（1.74）降至2以下，2018年（0.98）更是跌破1，之後繼續下降。2019年、2020年和2021年的總和生育率依次為0.92、0.84和0.81。

據悲觀預期，韓國總和生育率恐將在2025年降至0.61。

去年（2022年）出生人口和粗生育率雙雙創新低。出生人口同比減少4.4%，為24.9萬人，較2002年（49.7萬人）減少一半左右。粗出生率（每千人口活產人數）同比減少0.2人，為4.9人。

2022年婚姻登記19.2萬對，同比減少1000對，為1970年開始相關統計以來最低值。平均初育年齡也較2021年推遲0.3歲，至33歲，為經合組織成員國中最高值，也較經合組織均值（29.3歲）大3.7歲。

據低生育老齡社會委員會的數據，韓國政府從2006年至2021年投入的低生育相關預算，共達280萬億韓圜（約1.68萬億港元），但迄今未能有效提高生育率。據悉，難以兼顧工作和育兒、教育費負擔較大是造成低生育的主要原因，婚姻登記減少和婚齡推遲也導致生育率下滑。

總和生育率，是指平均每對夫婦生育的子女數。國際通常以2.1作為人口世代更替水平，也就是說，考慮到死亡風險後，平均每對夫婦大約需要生育2.1個孩子，才能使上下兩代人之間人數相等。