俄烏戰爭｜聯合國表決烏克蘭和平草案　美國籲反對白羅斯修正案

俄烏戰爭2月24日踏入一周年。聯合國大會第11屆緊急特別會議22日復會，預料持續至23日或24日。會上審議由包括烏克蘭在內的57國共同提交、旨在恢復和平的決議草案，以及由白羅斯提出的2項修正案，其後各國會投票表決。美國22日呼籲各國投票反對白羅斯提出的修正案。



根據聯合國網站，由57國提出的決議草案的內容包括要求俄羅斯立即、徹底、無條件地把其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出，強調需就嚴重犯罪行為推行問責制、為所有受害者爭取公義，以及促請聯合國會員國和國際組織按照《聯合國憲章》，加倍支持在烏克蘭實現全面、公正和持久和平的外交努力。

俄羅斯代表：這決議是反俄兼有害

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）批評決議草案是反俄和有害的，在成員國更好地了解情況及條件下，它獲得更多實質性支持的機會要少得多。

涅邊賈說莫斯科已就俄烏戰爭準備好解決方案，但多國提出的決議草案對解決問題沒任何幫助，它目的是為西方國家的行動壯膽，給俄羅斯的對手一個理由，聲稱俄羅斯在世界上遭受孤立，從而在所謂聯合國會員國支持的幌子下繼續他們的軍國主義恐俄路線。

白羅斯提2修正案

白羅斯也不滿多國提出的決議草案，提出2項修正案，內容包括建議從決議草案文本中刪除「要求俄羅斯立即、完全和無條件地從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出所有武裝力量」，同時保留「呼籲停止戰鬥行動」。

修正案還建議加入「開始和平談判」的呼籲、「呼籲成員國不要向衝突地區運送武器」，以及呼籲聯合國成員國探究烏克蘭衝突的根本原因。

俄羅斯衛星通訊社23日稱，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）22日呼籲各國代表投票反對所有試圖破壞《聯合國憲章》以及無視這場戰爭真相、富有敵意的修正案，她堅決呼籲各國投票支持目前的決議草案。