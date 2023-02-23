美海軍部長：中國用「奴隸勞工」建造艦艇勝美國　專家稱不合理

美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）2月21日稱，與美國海軍相比，中國海軍在生產艦艇方面產能較大，而且艦隊規模也較大。他指其中一個原因是中國的勞工法例限制較美國少，中國用「奴隸勞工」來建造艦艇。美媒22日稱，有專家指，德爾托羅的說法不合理。



德爾托羅21日在美國首都華盛頓全國記者協會（National Press Club）表示，中國的產能較大，與人力有關。他說與美國相比，中國缺乏與勞工相關的限制及法律，以及缺乏美國面對的經濟壓力，所以在這領域有優勢。他指中國用「奴隸勞工」來建造艦艇。

美媒22日稱，美國企業研究所（American Enterprise Institute）非常駐研究員、印太防務政策專家赫青格（Blake Herzinger）表示：「中國擁有大量可用人力資源，在對其國家安全至關重要的高科技領域使用奴隸勞工，真的不合理。」

赫青格指，像德爾托羅這種言論顯示一種情況，就是美國的注意力放在錯誤的地方，損害美國的能力。

德爾托羅又稱產能與造船廠有關，中國有13間建造艦艇的造船廠，在這些造船廠中，有的一間廠的產能就比美國所有造船廠的產能大。

他說中國現在擁有更大的艦隊，並且正在全球部署艦艇，因此美國須提升艦隊質素。德爾托羅表示，中國解放軍海軍現時約有340艘船，可能會在未來幾年內，增加至擁有400艘船；而美國海軍目前只有不足300艘船在運作。