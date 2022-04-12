中國海軍情報收集艦穿過對馬海峽　中美軍艦同日駛入日本海

撰文：王忠會
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朝鮮半島局勢日趨緊張，美國航母時隔4年再次進入韓國東部海域。同一日，日方稱，中國海軍一艘情報收集艦穿過對馬海峽，從東海進入日本海。

據韓聯社報道，美國海軍研究學會（USNI）當地時間4月11日表示，美國海軍的「林肯號」核動力航空母艦（CVN-72，10萬噸級）11日駛入韓國東部的公海（日本海）。

韓國軍方消息人士12日透露，「林肯號」目前位於韓國蔚山市東部的公海。「林肯號」航母將在韓國東部公海上停留5天左右。

這是美國航母自2017年11月之後，時隔4年5個月再次進入朝鮮半島東部海域。

此前有觀點稱韓國海軍或與美國航母戰鬥群開展聯合軍演，但雙方最終決定不舉行聯演。不過，韓美11日起至15日將舉行危機管理參謀訓練（CMST），後於18日至28日正式舉行上半年聯合指揮所演習。

韓聯社分析指出，在朝鮮或在金日成冥壽「太陽節」（4月15日）及朝鮮人民軍建軍90周年紀念日（4月25日）到來之際發起核試驗等「戰略挑釁」的情況下，美航母駛入韓國東部公海旨在對朝鮮發出警告訊號。

另據日本共同社報道，日本防衛省統合幕僚監部4月11日宣布，發現中國海軍一艘情報收集艦11日穿過對馬海峽，從東海進入日本海。

據日本防衛省稱，中國海軍這艘情報收集艦於當地時間11日正午前後，在日本長崎縣對馬西南約130公里處航行，之後穿過對馬和壹岐之間北上進入日本海。

日本海上自衛隊艦艇和巡邏機對中國情報收集艦進行監視。

據悉，對馬海峽是從日本通往中國東海、黃海和進出太平洋必經的航道出口，被外界視為進出日本海的「咽喉」，交通戰略位置非常重要。

截至發稿時，中方尚未證實中國海軍情報收集艦進入日本海的消息。

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