俄烏戰爭一周年｜布林肯：美方無意擴大戰事　敦促中國不可援俄

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，接受美媒訪問時表示，美方無意擴大戰事，北約加強防禦，是防止局勢升級的最大威懾力量。



布林肯表示，美國從俄系戰事一開始時就非常清楚，只要有需要，美國就會支持烏克蘭對俄軍侵略。美國向烏克蘭提供重型武器，除了對抗俄軍入侵，亦考慮到烏克蘭要建立長期防禦態勢，以防俄羅斯再次發動侵略。

圖為2月21日，布林肯前往希臘就美國駐雅典大使館新翼開幕儀式。（Reuters）

布林肯指出，美方無意擴大戰事，認為北約加強防禦，是防止局勢升級的最大威懾力量，相信俄羅斯總統普京亦不希望北約介入俄烏戰事。

布林肯又提到，俄烏戰事爆發後，拜登在與國家主席習近平的視像會面上，明確表示任何支持俄軍的實質性行動，或有系統地協助俄羅斯逃避西方制裁，將成為美中關係的嚴重問題。布林肯稱過去數個月獲得的信息，指中國正考慮支持俄羅斯，因此在剛過去的慕尼黑安全會議上，他再次向中共中央外事辦主任王毅提出美方的憂慮，希望中方嚴肅看待。

正處於新一輪超級大國競爭時刻

布林肯反對以冷戰標籤美中關係，指美中有共同利益，同時正進行競爭。布林肯承認中國崛起在國際體系中產生重大摩擦，尤其近年中國在軍事及經濟上增加影響力，形容現時正處於新一輪超級大國競爭時刻。

另外，布林肯又回應俄烏戰事與台海局勢作比較，指全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是北京所稱的內政，而是關乎全世界。布林肯表示，全球用於手機及汽車等的半導體，絕大部分亦在台灣生產。若台海戰事爆發，將會對全球經濟及各國帶來災難後果。