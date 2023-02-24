朔爾茨：普京始終需明白無法在烏克蘭達成目的

俄烏戰爭即將踏入一周年，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2月23日表示，俄羅斯總統普京（Viadimir Putin）在某個時刻需要明白無法在這場戰爭達成目的。



路透社報道，朔爾茨接受德國電視二台（ZDF）訪問，稱憂慮俄烏戰爭會長期拖延下去，而對於其他國家向烏克蘭供應坦克時有延誤，指反映有需要協調付運。

烏克蘭獲得西方國家供應不同類型的武器，抵擋俄軍的進攻，並部署反攻。朔爾茨認為，假如基輔方面以這些武器攻擊俄羅斯本土，將是非常不智。他同時指出，目前向烏克蘭供應戰機並不符合邏輯。

不過英國前首相約翰遜（Boris Johnson）同日接受天空新聞（Sky News）專訪時，則呼籲英國政府「打破沉默」，成為首個向烏克蘭供應戰機的國家，為對方在戰爭獲勝提供一切支援，指這是對俄烏雙方民眾及世界而言，都是最理想的結果。

對於中國在俄烏戰爭的立場，約翰遜及朔爾茨都分別認為，北京方面不應向莫斯科提供軍事援助，形容會造成歷史錯誤。

聯合國大會同日辯論要求俄羅斯撤出烏克蘭的決議草案，中國常駐聯合國副代表戴兵表示，北京的立場是一田貫和明確，就是促進即時停火和中止敵對狀態，而且會在有關問題上扮演積極角色。

戴兵指出，持續供應武器不會帶來和平，並強調不應使用核武及爆發核戰。