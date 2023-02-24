俄烏戰爭一周年｜英媒：普京把自己及國家命運與戰爭綑綁在一起
英國廣播公司（BBC）在俄烏戰爭一周年刊登一篇由俄羅斯記者撰寫的文章，主題是「普京的命運與俄烏戰爭綑綁在一起」，但他所寫到的，還關係俄羅斯的命運，一個可能陷俄羅斯於動亂的——內戰。
2020年，俄羅斯國家電視台呼籲人們支持修改憲法，讓總統普京（Vladimir Putin）能夠再執政16年。
「主持人把普京比喻作船長，讓俄羅斯在動蕩的風暴水域中駛向安全的港灣……但在2022年，他把俄羅斯在自己製造的風暴中起航，並直奔冰山去。」
文章指出，在普京的如意算盤中，俄軍能夠迅速擊敗基輔政權，讓烏克蘭重回俄羅斯的軌道。但普京嚴重的低估了烏克蘭反抗能力，及西方抵禦俄羅斯的決心，俄烏戰爭就這樣過了一個周年。
在普京日前發表的國情咨文中，他把戰爭描繪成「西方發動，俄軍抵抗」，俄羅斯是無辜的一方，他同時宣布暫停履行核協議《新削減戰略武器條約》（New START），顯示普京完全沒有轉向的意思。
文章指出，普京在這次戰爭中，撕毀了包括聯合國憲章的種種協議。對俄羅斯來說，這是因為西方先違反北約不向東擴的承諾。然而，過去的普京本來就不對北約是一回事。在2000年，普京甚至不排除俄羅斯一天會加入北約。
在2002年，對於烏克蘭可能會加入北約的提問，他表示「烏克蘭是個主權國家，有權選擇如何確保目己安全。」普京甚至表示，這不會影響莫斯科與基輔之間的關係。20年後，普京變成了另一個人。
私兵集團冒起不是一個好先兆
文章續指，普京摧毀了他為自己贏得為國家帶來穩定和發展的聲譽，而戰爭中，並同時出現很多帶着武器的團體，包括瓦格纳的私營武裝集團。他們在戰場上與政府軍的磨擦是一個不好的先兆。
「總部設在莫斯科的《新報》（Nezavisimaya Gazeta），所有者總編輯的雷姆丘科夫（Konstantin Remchukov）認為，內戰可能會在未來十年內覆蓋整個俄羅斯。」「有太多利益集團明白，在這個條件下，有機會重新分配財富。」
文章指出，要避免內戰，最好的方法是在普京倒台後，即時有一個具決權威且有決心的合適人選立即上台：「雷姆丘科夫指出，相信普京知曉這一切。」
俄羅斯下議院在日前宣布着，共要有普京，就會有俄羅斯。這是一個表忠誠的聲明，但這不是事實。
俄羅斯入侵烏克蘭的理由是什麼？
普京至今堅持以烏克蘭東部頓巴斯地區的俄羅斯族人口權益為由出兵，指責西方假借和平之名鼓勵烏克蘭政權在頓巴斯進行「恐怖活動」。
俄羅斯烏克蘭戰爭爆發至今可有作出任何談判？
俄烏雙方自去年2月底以來經已展開多輪談判，惟進展不大。今年1月，普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「目前沒有通過外交手段解決烏克蘭周邊局勢的前景」。