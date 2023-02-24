俄烏戰爭一周年｜英媒：普京把自己及國家命運與戰爭綑綁在一起

英國廣播公司（BBC）在俄烏戰爭一周年刊登一篇由俄羅斯記者撰寫的文章，主題是「普京的命運與俄烏戰爭綑綁在一起」，但他所寫到的，還關係俄羅斯的命運，一個可能陷俄羅斯於動亂的——內戰。



2020年，俄羅斯國家電視台呼籲人們支持修改憲法，讓總統普京（Vladimir Putin）能夠再執政16年。

「主持人把普京比喻作船長，讓俄羅斯在動蕩的風暴水域中駛向安全的港灣……但在2022年，他把俄羅斯在自己製造的風暴中起航，並直奔冰山去。」

圖為2月23日，普京與國防部長紹伊古出席祖國保衛者日紀念活動。（Reuters）

文章指出，在普京的如意算盤中，俄軍能夠迅速擊敗基輔政權，讓烏克蘭重回俄羅斯的軌道。但普京嚴重的低估了烏克蘭反抗能力，及西方抵禦俄羅斯的決心，俄烏戰爭就這樣過了一個周年。

在普京日前發表的國情咨文中，他把戰爭描繪成「西方發動，俄軍抵抗」，俄羅斯是無辜的一方，他同時宣布暫停履行核協議《新削減戰略武器條約》（New START），顯示普京完全沒有轉向的意思。

文章指出，普京在這次戰爭中，撕毀了包括聯合國憲章的種種協議。對俄羅斯來說，這是因為西方先違反北約不向東擴的承諾。然而，過去的普京本來就不對北約是一回事。在2000年，普京甚至不排除俄羅斯一天會加入北約。

在2002年，對於烏克蘭可能會加入北約的提問，他表示「烏克蘭是個主權國家，有權選擇如何確保目己安全。」普京甚至表示，這不會影響莫斯科與基輔之間的關係。20年後，普京變成了另一個人。

私兵集團冒起不是一個好先兆

文章續指，普京摧毀了他為自己贏得為國家帶來穩定和發展的聲譽，而戰爭中，並同時出現很多帶着武器的團體，包括瓦格纳的私營武裝集團。他們在戰場上與政府軍的磨擦是一個不好的先兆。

「總部設在莫斯科的《新報》（Nezavisimaya Gazeta），所有者總編輯的雷姆丘科夫（Konstantin Remchukov）認為，內戰可能會在未來十年內覆蓋整個俄羅斯。」「有太多利益集團明白，在這個條件下，有機會重新分配財富。」

文章指出，要避免內戰，最好的方法是在普京倒台後，即時有一個具決權威且有決心的合適人選立即上台：「雷姆丘科夫指出，相信普京知曉這一切。」

俄羅斯下議院在日前宣布着，共要有普京，就會有俄羅斯。這是一個表忠誠的聲明，但這不是事實。