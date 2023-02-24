俄羅斯烏克蘭戰爭︱北京發布中國立場文件　烏：好迹象

烏克蘭說，中國發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，是一個好的迹象，但希望中國更積極支持烏克蘭，敦促俄羅斯終止戰爭並撤軍。



路透社報道，歐盟駐華大使庹堯誨（Jorge Toledo）星期五（2月24日）在北京的新聞發布會上說，中國當天發布的立場文件不是和平建議，但歐盟將會研究這份文件。

庹堯誨說：「如果立場文件對烏克蘭來說是一個積極信號，那麼它對歐盟也是一個積極信號，儘管我們還在仔細地研究這份文件。」

烏克蘭駐華臨時代辦列親斯卡（Zhanna Leshchynska）在同一場新聞發布會上說，中國官方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，表明中國希望參與全球停止烏克蘭戰爭的努力，這是好迹象。

列親斯卡說，烏克蘭希望中國做得更多，更積極地支持烏克蘭，並敦促俄羅斯結束戰爭，把軍隊撤出烏克蘭。

她還說，烏克蘭有一個和平計劃並希望獲得中國的支持。

烏克蘭希望看到中國站在烏克蘭的一邊，稱目前中國並沒有為烏克蘭的努力提供支持。

列親斯卡說，中國要保持中立，應該同時與俄羅斯和烏克蘭對話，「現在我們看到的是，中國並沒有和烏克蘭對話」。

根據中國外交部網站消息，中國星期五發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場。

中國官方呼籲通過政治解決烏克蘭危機，並列出中方的12點立場，包括停火止戰和啟動和談。

中國呼籲停火止戰和啟動和談，提到衝突戰爭沒有贏家。各方應保持理性和克制，不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控，支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火。

本文獲《聯合早報》授權轉載

