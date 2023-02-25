俄烏戰爭︱澤連斯基：擬與習近平會面

俄羅斯入侵烏克蘭一周年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月24日表示，希望中國、印度、拉丁美洲及非洲加入由基輔方面提出的和平計劃，為戰爭劃上句號，並稱有意與中國國家主席習近平會面。



澤連斯基24日在首都基輔（Kyiv）會見國際傳媒，稱有意與拉丁美洲國家領袖舉行峰會，並認為烏克蘭應逐漸與非洲國家建立關係，強調這些國家都是非常重要。

他亦指出，如果所有烏克蘭的夥伴「做好自己的功課」，烏克蘭將必然獲勝。

對於中國被指可能向俄羅斯供應軍備，以及剛提出的和平方案，澤連斯基認為，北京方面開始談及烏克蘭是好事，但指之後如何行動才是重點。他之後指，對北京提出的和平方案部分內容持開放態度，又稱計劃與習近平會面，指可以對兩國都受惠。

澤連斯基被問到與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判的可能，他表明俄羅斯必須尊重烏克蘭的生存權利，並撤出烏克蘭領土，停止攻擊和殺害平民。

俄羅斯外交部其後亦歡迎中國提出的和平方案，認為可以透過政治及對話達成目標，但同時意味需要承認烏克蘭境內的「新領土現實」。

另外法國、德國及波蘭發表聯合聲明，重申完全支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的權利，包括提供軍事及國防援助，並會在需要時一直支援。