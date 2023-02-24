俄烏戰爭︱中國發表立場文件　烏克蘭：和平方案須包括俄軍撤兵

中國外交部2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張停火止戰、啟動和談後，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）24日表示，任何和平方案都須包括俄羅斯將其軍隊撤回至1991年的邊界。



波多利亞克在Twitter發文表示，任何只有停火的「和平計劃」，以及因此而出現的新分界線和對烏克蘭領土的持續佔領，都不是和平，而是凍結戰爭，是烏克蘭的挫敗，他並主張這會是「俄羅斯種族滅絕的下一階段」。

他之後寫說「烏克蘭的立場大家是知道的，就是俄羅斯軍隊撤回1991年的邊界。」

中國外交部24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在前一天23日表示，他未看到中國預備發表的「和平計劃」，但他歡迎與北京方面會談。

他認為中國談論烏克蘭並發出信號是一件好事，並提到有愈來愈多國家、尤其是有影響力的大國正思考在尊重烏克蘭主權，就能愈早在公正和平下結束戰爭。