G20財長︱印度指多數成員譴責俄烏戰爭　德國：對中國立場感遺憾

二十國集團（G20）2月25日在印度班加羅爾（Bengaluru）召開會議，俄羅斯與烏克蘭問題成為焦點，多國就如何描述俄烏衝突出現分歧，據英媒指聯合公報難產。印度在會議尾聲發布主席國聲明，指除了俄羅斯與中國外，大多數成員支持譴責俄烏戰爭。



路透社報道，印度在主席國聲明中承認G20不是解決安全問題的討論平台，但同時承認安全問題可對全球經濟產生重大影響。

聲明指「和平方案解決衝突、努力解決危機還有外交對話，都是非常重要。 如今時代不能有戰爭。」

聲明也提到「強烈譴責在烏克蘭的戰爭，並強調它正造成巨大的人類苦難，加劇全球經濟本已有的脆弱。」

G20財長會：德國財長林德納（Christian Lindner，中）2023年2月24日在印度出席記者會（Reuters）

德：對中國立場感遺憾

德國財長林德納（Christian Lindner）會後向傳媒指，對中國的立場感到遺憾，他又指「但對我來說，更重要是其他所有人都堅持國際法、多邊主義和結束戰爭的明確立場」。

路透社較早前引述知情人士報道，美國與其他七國集團（G7）的盟友堅決要求在聯合公報中直接譴責俄羅斯自1年前起入侵烏克蘭，但俄羅斯和中國代表團反對此措辭，兩國也不滿有人利用G20平台討論政治問題。

俄羅斯主張把該國在烏克蘭的行動稱為「特別軍事行動」，避免稱為入侵或戰爭。