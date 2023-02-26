ASML指控前員工竊取數據　傳美國荷蘭調查是否與中國政府有聯繫

撰文：聯合早報
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荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）早前指控一名在中國任職的前僱員竊取公司技術。匿名知情人士透露，美國和荷蘭正在調查這名前僱員是否與中國政府存在聯繫。

據彭博社星期六（2月25日）報道，知情人士說，這名前僱員已被認定與一家中國國有實體有潛在聯繫，並為該實體竊取阿斯麥的數據。該國有實體曾被指涉及盜竊知識產權。

另一名知情人士說，阿斯麥調查後未能發現這名前僱員與中國政府之間的直接關聯。美國政府官員也在調查此事。

阿斯麥2月15日在年報中披露了這宗與中國前僱員相關的專利數據盜竊事件，並說內部調查結果顯示，事件沒有對公司業務造成重大影響，但是可能違反對華出口限制規定，公司已經通知美國和荷蘭當局。

荷蘭據報在今年1月與美國達成協議，限制對華出口先進的晶片製造機器，阿斯麥也將被禁止向中國出售極紫外光刻機。

彭博社此前報道，匿名人士透露，被盜的數據來自一個內部使用的產品信息存儲庫，這一系統中存有能夠生產最先進晶片的光刻機的詳細信息。

這是阿斯麥在不到一年中披露的第二宗涉及中國的數據洩露事件。阿斯麥在去年2月發布的2021年年報中提到，東方晶源公司及關聯的XTAL公司在中國推銷可能侵犯阿斯麥知識產權的產品。這兩家公司由阿斯麥的前僱員俞宗強（Zongchang Yu）成立，阿斯麥的律師在2018年起訴俞宗強，稱他成立這兩家公司是為了將阿斯麥技術轉移到中國。

俞宗強於2012年從阿斯麥離職，並於2014年1月在美國聖何塞國際機場附近的辦公園區成立了XTAL。一個月後，他在北京一個政府資助的工業區創立了東方晶源。XTAL主要設計和製造半導體設備並為行業提供諮詢服務，而東方晶源專注於集成電路良率管理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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