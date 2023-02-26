俄羅斯代表團出席歐安組織會議　拉脫維亞議員不滿：他X的去死

俄羅斯代表團2月23日獲准出席在奧地利首都維也納舉行的歐洲安全與合作組織（OSCE）會議。拉脫維亞議員科爾斯（Rihards Kols，暫譯）對此不滿，他發言時對俄代表團說：「俄羅斯軍艦，他X的去死吧。」（Russian warship, go f**k yourself）



科爾斯2月23日在會議上表示，他會向在場的俄羅斯代表團傳達一個訊息，那是一句引用烏克蘭邊防人員的話。他稱：「俄羅斯軍艦，他X的去死吧。」

俄羅斯軍艦2022年2月24日攻擊並轟炸位於黑海的蛇島（Zmiinyi Island，暫譯）。網上流傳的蛇島戰役錄音顯示，當日俄軍用廣播勸烏軍投降，烏方軍人則回罵「俄羅斯軍艦，他X的去死吧。」這句話後來成為烏克蘭振奮士氣的反俄口號。

科爾斯2月23日指，如果他是證人、有人問他誰是戰犯，他就會指着坐在這個房間後排的人（俄羅斯代表團）。他稱允許俄羅斯代表團出席會議的做法是恥辱，尤其是代表團中包括受制裁人士，他們投票支持俄羅斯吞併烏克蘭赫爾松州（Kherson Oblast）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）、頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）。

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