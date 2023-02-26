美國務卿布林肯將訪中亞　外媒：冀加大參與度跟俄羅斯角力

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月28日出訪中亞，赴哈薩克（Kazakhstan）與烏茲別克（Uzbekistan），並跟中亞5國外長舉行會議。外媒形容這是美國跟俄羅斯角力之舉，冀加大在中亞地區的參與度。



美國國務院在2月23日晚上宣告，布林肯會在前往印度出席G20外長會前，2月28日先出訪中亞國家哈薩克與烏茲別克，期間在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會見當地高級官員，加強雙邊合作，然後會與中亞5國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克）外長舉行C5+1會議，會議重點為經濟、安全合作、能源與環境。

布林肯也會出訪烏茲別克，會晤當地官員，以進一步提高兩方在一系列雙邊和區域問題上的合作夥伴關係。

布林肯2023年2月19日乘坐專機抵達土耳其，展開訪問當地之旅（Reuters）

據美國助理國務卿唐納德・盧（Donald Lu）指，布林肯會向中亞國家強調美國是「可靠夥伴」，以及與俄羅斯和中國的不同，他稱「我們在經濟層面可提供一些東西，但我們在價值觀上也有一些東西可放到枱面。」

拉攏俄傳統夥伴

彭博社指，布林肯這次是前往俄羅斯的影響力範圍，試圖拉攏一些莫斯科的傳統夥伴，意圖讓對方在俄烏戰爭上的立場與美方靠近一些。

法媒則指這是美方希望在該區加大參與度之舉，但俄羅斯歷史上在當地的影響力，限制了美國與她們合作的程度。