媒體：英國歐盟已就北愛爾蘭貿易達成協議　聯合記招11時30分舉行

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2月27日就修改後脫歐時代的北愛爾蘭貿易安排談判在伯克郡（Berkshire）會談，尋求就修改部份內容達成新協議。



路透社在香港時間27日晚引述政府消息稱，英歐已達協議，馮德萊恩與辛偉誠在11時30分舉行聯合記者會。

《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）訂明，英國在2020年脫歐後，所有從大不列顛島（Great Britain）運送到北愛爾蘭的貨物都須在邊境接受檢查。

北愛地區是英國「脫歐」後與歐盟貿易爭議的焦點。按照英國脫歐協議，北愛地區留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，以防止愛爾蘭島內出現陸上「硬邊界」，但會在北愛爾蘭檢查從英國出口的蛋及肉類等產品，以保障歐盟單一市場。

這造成一個情況是，北愛縱使並非歐盟成員，當地銷售的英國商品須符合歐盟標準。很多聯合主義者認為，議定書侵蝕作為英國一部份的北愛。此外大不列顛島與北愛之間設貨物檢查站，影響英國內部貨物自由流動，北愛爾蘭民主統一黨強烈反對，這導致北愛地方政府一直陷入癱瘓狀態。

英國2022年6月13日公布修改2019年與歐盟達成的《北愛爾蘭議定書》相關法案的計劃，建議無需檢查以北愛爾蘭為目的地的貨品。這是單方面改變之前與歐盟的協議，歐盟不滿。這就是導致上任僅4個月的辛偉誠接下上任政府的燙手山芋，必須與歐盟坐下來談判的原因。

馮德萊恩：圖為2023年2月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時首都布魯塞爾出席記者會。（Reuters）

英國的要求

英國向歐盟提出修改《北愛爾蘭議定書》下的貿易協議，內容包括：

● 減少檢查

英國提出在北愛爾蘭邊境設「綠色通道」（Green lane）及「紅色通道」（Red lane），以減少貨物檢查次數。

可信貿易商將貨物從英國本土運往北愛爾蘭時，能使用「綠色通道」，這些貨物獲豁免檢查和海關管制措施。當貨物從英國本土運往愛爾蘭及其他歐盟成員國時，須使用「紅色通道」（Red lane），這些貨物將接受全面檢查以及受海關管制措施影響。

● 改稅務規則

在現行規定下，北愛爾蘭企業在國家資助以及銷售稅（即增值稅，VAT）方面遵循歐盟規定，意味着英國政府在向北愛爾蘭企業提供資助以及稅收減免時，須保持在歐盟規定的限額內。英國政府希望取消這些限制。

● 改解決爭端方式

英國提出以一個獨立機構來取代歐洲法院（European Court of Justice），由這個獨立機構負責解決有關《北愛爾蘭議定書》的爭端。

辛偉誠：圖為2023年2月22日，英國首相辛偉誠步出位於倫敦的英國首相府。（Reuters）

英歐會談程序

馮德萊恩和辛偉誠2月27日下午會談後，辛偉誠會與英國外相祁湛明（James Cleverly）及北愛事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）一起主持英國政府內閣會議，向內閣成員交待會談內容。

若英國及歐盟達成協議，馮德萊恩和辛偉誠會當地時間27日下午較晚時舉行聯合記者會，宣布達成協議。