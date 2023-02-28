美國駐中國大使︰華盛頓須促北京更誠實說明新冠源頭

美國駐中國大使說，華盛頓必須敦促北京「更誠實」地說明冠病大流行的源頭問題。



路透社報道，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）星期一（2月27日）在美國商會活動的視像連線講話中說，如果美國希望提升世界衛生組織（WHO）的作用，就必須敦促中國在世衛組織中扮演更積極的角色。

他還說，3年前在武漢發生的新冠危機，中國必須「更誠實」地交代那裏發生了什麼事。武漢在2019年12月通報了第一宗人類感染病例。

《華爾街日報》2月26日率先報道，美國能源部根據新的情報，對新冠大流行溯源問題得出的結論是，新冠從中國實驗室泄漏的可能性最大。不過，《紐約時報》指美國情報機構對能源部結論的信心程度為「低度」（Low Confidence），因為美國情報機構對新冠源頭的看法並不一致。

本文獲《聯合早報》授權轉載

