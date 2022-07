《刺針》新冠委員會主席聲稱新冠病毒可能源於美國生物實驗室

是著名期刊《刺針》(The Lancet)新冠委員會的主席薩克斯(Jeffrey Sachs)聲稱導致新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的新冠病毒(SARS-CoV-2)並非來自大自然。



俄衛網引述薩克斯稱,新冠病毒沒有任何自然的來源,更確切地說它是在美國生物技術實驗室的一次事故中產生的。他6月中在西班牙智庫GATE中心於西班牙舉行的會議上發出這一聲明

在介紹這一「挑釁性聲明」時,薩克斯暗示他在參與機密的智囊團內,因為他在著名的醫學期刊《刺針》擔任新冠委員會主席。

他重申:「因此,在我看來,這是生物技術的一個錯誤,而不是自然溢出的意外。」

這位學者指出,雖然「我們不確定」病毒的泄漏是不是肯定發生了,或者可能是美國生物武器研究實驗室的發生任何其他情況」,但有「足夠證據」指向這一點,「應該對這一點進行調查」。薩克斯抱怨說,然而,這個說法「在美國或其它地方都沒有受到調查」。

圖為美國疾病控制和預防中心2020年1月發布的2019新型冠狀病毒圖像。(AP)

哥倫比亞大學分子藥理學和治療學教授哈里森(Neil Harrison)於5月在《國家科學院學報》(The Proceedings of the National Academy of Sciences)發布一篇文章,「可以從美國的研究機構收集到許多重要的訊息,這些訊息尚未提給予獨立、透明和科學的審查。」這篇論文由薩克斯和哈里森撰寫,他們主張美國各大學和聯邦機構應該對此事更加透明,同時指出沒有足夠證據的事實。

薩克斯和哈里森建議,病毒數據庫、生物序列、病毒序列以及來自實驗室的電子郵件通信和筆記本可用於幫助了解大流行病的起源。然而,這些材料中沒有任何東西受到他們所主張的「不受限制的、客觀的、科學的和透明的詳細審查」。

作為新冠病毒起源於實驗室的一個指標,他們提出這樣一個事實,即病毒刺突蛋白關鍵部分的八個氨基酸序列與人類呼吸道細胞中發現的氨基酸序列相似。

美國新冠肺炎疫情:圖為2022年5月23日,一名女子推着嬰兒車經過美國紐約市輝瑞藥廠總部。(AP)

台灣《上報》網站7月3日發布他們的撰文時也稱,病毒當然也可能起源於自然界,畢竟沒人知道,這就是為何調查美國所有資料庫的相關資訊是如此重要。

兩人稱自2020年初疫情爆發以來,美國一直指中國是新冠病毒源頭,首宗可見病例確實發生在武漢,但疫情的完整面貌可能牽扯到美國的冠狀病毒研究,以及與一些國家(包括中國)共享生物科技所扮演的角色。

他們稱,研究SARS相關冠狀病毒的美國科學家會定期創造並測試危險的新變異株,目的是為研發藥物和疫苗。這種「增強功能」(Gain of function)研究已有數十年歷史,但因心出錯可能造成大規模傳染,或製造新病毒的技術被有心人掌握,多年來爭議不斷。這讓人不禁要問,新冠病毒傳染性高,是否都拜這些研究所賜。

兩人在文章最後指出,無須等待中國等國,只需在美國找,便很有機會更了解新冠病毒起源,而這種調查早就應該進行了。

世衛專家組成員在2021年1月中到訪武漢,調查新型冠狀病毒爆發源頭。(AP)

雖然沒有確鑿的證據可以排除對新冠病毒起源的合理懷疑,世界衛生組織(WHO)2021年3月公布國際專家組赴武漢市進行新冠病毒溯源研究的報告全文。報告稱,新冠病毒通過實驗室引入人類「極不可能」,「比較可能」或「非常可能」由蝙蝠經中間宿主引入人類,「可能」或「比較可能」由動物直接引入人類,也「可能」通過冷鏈食品引入人類。