華人男子申請新西蘭難民身份遭拒　反被揭是21年前殘殺案罪犯？

近日，蔡天鳳（Abby Choi）案成為全球轟動的案件，其殘忍的程度引起不少人嘩然。在太平洋島國新西蘭，日前一名38歲華裔男子Leo Li向當地移民局申請難民簽證遭拒的事件，同樣引發出一宗作案手段殘忍至極，集殺人、裝箱、棄屍的謀殺案事件，而當局發現此人正是這宗發生於21年前的謀殺案罪犯，因殺害女友而入獄。



據《新西蘭先驅報》（NZ Herald）報道，疑兇是在加拿大卑詩省著名大學西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）溫哥華校區學習計算機時，與同為國際生女友Amanda Zhao相識。二人旋即熱戀並同居。2002年10月，女方失蹤，男方主動報警，一臉無辜地向警方哭訴「女友失蹤」。

10天後，屍體在溫哥華溫哥華70公里之外的郊野湖邊一個行李箱中，被徒步旅行者發現。驗屍報告指死者遭人勒死，最終警方認為死者是因情變遭人殺害並完成拋屍，從而鎖定疑犯正是死者男友。

圖為21年前被害的Amanda Zhao。（微信公眾號：新西蘭中文先驅Chinese_Herald）

然而，Leo Li在當地警方逮捕他之前離開加拿大前往中國，他其後對媒體表示，當時這樣做是因為他的學生簽證即將到期。由於中國和加拿大之間沒有引渡條約，加拿大警方無法逮捕他，經過中方與加拿大多年的談判，中國警方終於在2009年將其逮捕。

2011年，Leo Li被控謀殺，判處無期徒刑。不過2014年，北京高等法院改判為過失殺人罪，將刑期減至7年。

圖為38歲的華人男子Leo Li（微信公眾號：新西蘭中文先驅Chinese_Herald）

改名、學生簽證入境新西蘭

據指，該男子在奧克蘭當地被朋友和同事稱為Leo Li，亦曾使用過多個身份，而他從中國搬到加拿大時他名為Ang Li。此外，在回到中國尚未被判刑期間，這名男子又找了算命師傅改名字為Jiaming Li，更結婚生子、搬到西藏參與政治活動。

刑滿釋放後，他為在國外找工作再度改名Zongyuan Li，最終於2019年獲得前往新西蘭的學生簽證，並攜一家人來此定居，又向移民局提交難民保護申請。目前，他正與妻子和兩個孩子住在奧克蘭（Auckland）市中心。

在周日（26日）接受《先驅報》採訪時，他否認參與殺害前女友，並稱其「還活着，在某個地方走動」，並聲稱自己是中國共產黨的 「政治目標」。

新西蘭移民局已經拒絕了其難民和保護身份申請，並試圖將他驅逐出境。不過，這名男子正對此提出上訴，聲稱如果被遣送回中國，他將面臨監禁和酷刑，家人亦將面臨危險。