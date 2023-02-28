朝鮮勞動黨第8屆七中全會　金正恩稱糧產今年達標

據朝中社報道，朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第七次全體會議擴大會議2月27日繼續舉行，會議討論了農村發展戰略、國民經濟計劃執行紀律、國家財政金融工作相關問題。



俄衛網28日引述全會第二天會議討論了三個議程報道，多名黨中央委員會書記分析相關部門和單位在實行黨的新的農村發展戰略過程中出現的一些偏向和原因及教訓後，將一系列對策問題提交到了全會。第二個議程和第三個議程分別為關於切實樹立國民經濟計劃執行紀律的問題和改善國家財政金融工作的當前問題。

朝鮮領導人金正恩表示，圓滿攻佔今年糧產目標，將在幾年內實現農業生產的根本性變革，尋求在打造穩定可持續發展農業的基礎方面的當前任務和科學的遠景目標以及切實保證實現可能性的途徑，是召開本次全會擴大會議的基本目的，並再次講述了農業生產力的增強和農村的發展對現時期社會主義建設全面發展所具有的重要性和意義。

金正恩指出：「只要全黨建立強有力的領導體系，還擁有全體人民團結的力量，就沒有做不成的事情，並表明瞭黨中央要在農業生產中帶來革命性轉變的堅定決心和意志。」

報道指出，金正恩所做的歷史性結論，集中反映農村振興變革鬥爭方略，是堅定保證實現新時代農村革命綱領劃時代進展的行動指針、進一步掀起農村飛躍發展局面並大力推動朝鮮整體事業蓬勃向前發展的強有力的戰鬥旗幟。

全會策劃確定堅守朝鮮存立的物質基礎、生命線——自立民族經濟、社會主義經濟本色，不斷增大自身力量的發展指針和大膽的實踐措施，正在激發全體參加者的絕對的支持和積極的熱情。