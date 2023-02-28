加拿大總理否認情報機構告誡勿讓華裔參選

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2月27日否認加拿大情報機構曾告誡他所屬的自由黨，不要讓「中國支持」的華裔候選人競逐國會議席。



俄衛網28日報道，加拿大環球新聞網24日引述消息人士的話稱，加拿大安全情報局曾得到情報「自由黨候選人董晗鵬在2019年選舉期間得到北京的支持」，並在提名截止日期前呼籲杜魯多團隊不要讓董晗鵬參選。董晗鵬仍代表自由黨競逐國會議席，並在2019年選舉中獲勝，2021年成功連任。

杜魯多在27日在新聞發佈會上回應時說：「董晗鵬是杜魯多團隊的傑出成員，關於他對加拿大不忠的說法不應被接受。媒體宣稱加拿大安全情報局以某種方式說『這個人不能參選，或者那個人不能參選』，這不僅是錯誤的，而且實際上損害了加拿大人對民主和政治的信心。」

對於西方媒體大肆抹黑炒作所謂「中國干預加拿大大選」，中國駐溫哥華總領館2月17日發聲明稱，中國已多次表明一貫奉行不干涉他國內政原則，從未以任何方式干預加拿大任何選舉或內政。加拿大有關媒體散佈涉總領館及有關領事官員的虛假信息、攻擊中國內外政策，「別有用心，意圖險惡，損害兩國人民友好和利益」。