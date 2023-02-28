Nokia昔日手機霸主再踏征途　商標換新裝　部份網民不收貨？

曾在全球手機業手執業界牛耳的諾基亞（NOKIA）2月26日宣布，為其已有60年歷史的標誌和品牌形象「換新裝」。公司此舉是為與它10多年前退出的手機業務保持距離，亦正如諾基亞行政總裁隆德馬克（Pekka Lundmark）說，公司不僅是智能手機製造商，而是「商業科技公司」。網民對於新標誌反應有彈有讚。



一名男子2023年2月26日在西班牙巴塞羅那舉行的世界流動通訊大會會場內，向着諾基亞的新標誌拍照。世界流動通訊大會在2月27日至3月2日舉行。（Reuters）

2023年世界流動通訊大會（簡稱MWC23）2月27日至3月2日於西班牙巴塞隆納舉行，這是疫情爆發後首次採全實體方式進行，多地廠商參展，規模盛大。

諾基亞行政總裁隆德馬克（Pekka Lundmark）在MWC（Mobile World Congress）接受媒體記者訪問時說：「我們在以前的標誌的傳統上構建，但讓它感覺更現代和數碼化，反映我們當前的身份。」

我們要推出一個新品牌，非常專注於網絡和工業數碼化，這與傳統手機完全不同。 隆德馬克

2023年2月26日在西班牙巴塞羅那舉行的世界流動通訊大會會場內，新款Nokia G22亦參展 。（Reuters）

諾基亞還公布公司一個新戰略。2020年倫德馬克就任諾基亞CEO時，制定一個三階段戰略：重置、加速和規模（reset, accelerate, scale）。重置階段現已完成，他說第二階段正開始。

隆德馬克稱，通過向無線服務提供商提供網絡設備，公司將專注於增加其在公司運營的市場份額。

國際上的主要資訊科技公司與包括諾基亞在內的電訊設備製造商合作，向企業客戶銷售5G網絡和工廠自動化設備，它們大多來自製造業。

圖為2023年2月26日諾基亞NOKIA發布的一張圖片，可見新諾基亞新商標的模樣。（Reuters）

諾基亞公司（Nokia Corporation）是一家總部位於芬蘭埃斯波（Espoo），主要從事生產移動通訊設備和服務的跨國公司。它成立於 1865 年，當時以伐木、造紙為主，後來亦陸續生產膠鞋、輪胎、電纜、手機、個人通訊設備及健康設備等產品，目前核心事業以通訊基礎業務和先進技術研發及授權為主。

諾基亞2008年全球手機銷量達到4.68億部，其全球市場份額高達38.6%，而同期第2名的三星出貨量僅1.99億，市場份額16.3% ，被諾基亞遠遠拋離——這是現在的手機市場無法想像的盛況。此外根據2021年一項數據，全球銷售量最大的手機仍是諾基亞1100，合計售出2.5億部。這型號2003年推出，2009年宣布停產。

諾基亞手機業務盛極一時，後期因種種原因由盛轉衰，目前它的核心業務以通訊基礎業務以及先進技術研發及授權為主。

Nokia趁MWC舉行發布的新商標，其中3個英文字母N、K、A刻意減少一筆畫，此外令人一看便想到公司基地所在的「芬蘭藍」不見了，改為使用幾種亮麗繽紛的顏色。不少網民直指「醜樣」。

Nokia官方Facebook專頁縮圖一換新，不少外國網民在留言區便開始毫不留情地批評。

有人揶揄以為是公司惡搞；有人則指它的商標一直都沒什麼辨識度，手機鈴聲還比較易認；有人則提議不如用「貪食蛇」當Logo，因為它也廣為用家熟悉。不過，也有部份的人稱讚它蠻有設計感和好看。