美國要求30天內刪TikTok　北京：這麼怕一款App未免太不自信

中國外交部發言人毛寧28日回應白宮要求政府機構在30天內刪除聯邦設備上的TikTok。她稱，美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜歡的應用軟件，未免太不自信了。



她說，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓別國企業的錯誤做法。美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境。

路透社取閱得到的指導備忘錄，美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget，OMB）局長莎蘭達・揚（Shalanda Young）告訴各機構，為維持美國數據安全，所有聯邦機構必須從電話和系統中剔除TikTok。

備忘錄也稱，各機構必須在90天內透過調整資訊科技（IT）合約確保供應商不使用TikTok，並且120天內在所有的新招標文件中列明TikTok禁令。

加拿大2月27日稱，28日起禁止所有政府設備使用TikTok，並指它會對私隱及安全性構成「不可接受」（unacceptable）的風險水平，且其收集資料的方法會令設備更容易受網絡攻擊。

TikTok其後回應指，對加拿大的決定感到失望，並指當局未有提出任何關於TikTok的具體安全性問題，亦未有在實施禁令前聯絡公司。