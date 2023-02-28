憂私隱及安全風險　加拿大2月28日起禁政府設備使用TikTok

加拿大當局2月27日表示，將於28日起禁止所有政府設備使用中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版），並指TikTok會對私隱及安全性構成「不可接受」（unacceptable）的風險水平，且其收集資料的方法會令設備更容易受網絡攻擊。



負責監督公共服務的財政委員會主席Mona Fortier在一份聲明中表示：「從2023年2月28日起，TikTok應用程式將從所有政府設備中刪除，而用戶將來亦會被禁止下載。經過審查後，發現TikTok會對私隱及安全性構成不可接受的風險水平。」

聲明強調，這是一項預防措施，且與其國際合作夥伴的做法一致，「TikTok的數據收集方法，會讀取到大量的手機內容，雖然其風險相當高，但目前未有證據表明政府資料已被洩露。」

TikTok其後回應指，對加拿大的決定感到失望，並指當局未有提出任何關於TikTok的具體安全性問題，亦未有在實施禁令前聯絡公司。

歐盟委員會（European Comission）早前亦以安全為由禁止員工電話安裝TikTok，歐洲理事會（European Council）其後表示跟隨。歐盟官員當時表示，禁令是出於網絡安全考量、為保護機構員工及數據的內部決定，由於雙方沒有合約關係，歐盟無義務諮詢或知會TikTok。