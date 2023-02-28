盧卡申科訪華前新華社專訪　稱冀中國更多科企進駐中白工業園

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）2月28日至3月2日對中國進行國事訪問。盧卡申科2月23日受訪時稱，白羅斯期待有更多中國高科技企業入駐中白工業園。



新華社2月27日刊登他們訪問盧卡申科的內容。盧卡申科表示：「回想起來，在我與中國數十年的交往中，充滿溫暖和美好的回憶。」

他稱自己去過中國很多次，包括曾以議員身份訪問中國、參觀經濟特區，以及在20多年前第一次以白羅斯總統身份訪問中國。他很高興近日將再次訪問中國並與中國領導人會晤，特別是將見到他的老朋友、中國國家主席習近平。盧卡申科形容習近平是一位非常睿智、富有創見、與時俱進的領袖。

他說之前的訪華行程令他覺得中國將實現巨大發展，因此白羅斯要向中國學習發展經驗。他表示，他第一次訪問中國時，與白羅斯官員研究中國經濟特區的經驗，其後白羅斯借鑒中國經驗建立幾個自由經濟區，包括中白工業園。

中白工業園是白羅斯最大的招商引資項目，也是中白兩國元首親自推動、兩國政府高度重視的「一帶一路」合作項目。自2015年5月兩國元首考察中白工業園以來，工業園開發建設快速推進，不斷取得新成果。

盧卡申科指，儘管受到新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情以及各種危機和亂象的不利影響，但中白工業園依然不斷發展，僅2022年就有19間企業入駐。根據最新統計數據，截至2023年2月22日，中白工業園入園企業已達107間，其中有7間是2023年年初以來新增的入園企業。他稱習近平曾將中白工業園稱為「絲綢之路經濟帶上的明珠」，白羅斯高度重視中白工業園的發展，並為中白工業園提供包括免稅在內的諸多優惠政策，這對經商是非常有利的。

盧卡申科說，白羅斯是一個機械製造國家，目前白中雙方正就產業政策進行對話，如今白羅斯需向中國學習新的科技，白方對所有領域都感興趣，因為從生物科技到國防，中國都取得巨大成就。他指期待有更多中國高科技企業入駐中白工業園。

盧卡申科稱，他的小兒子也在兩國有關高校的聯合培養項目中學習生物科技，因此無論是以個人身份還是作為白羅斯總統，他都與中國有緊密的聯繫。

他表示，讚賞中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，而中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，是中國奉行和平外交政策的一個範例，也是一項全新的、獨創性的舉措，將在世界上產生深遠影響。

他指美國擊落中方民用無人飛艇一事，是美國出於政治需要刻意安排的表演，美方肆意擊落中方民用無人飛艇的做法是非常不友好的舉動。