中國新一輪元首外交　白羅斯法國歐盟領袖將接連訪華

多名外國領導人宣布或透露有意在未來數月間訪華，包括白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。



白通社2月25日引述白羅斯領導人新聞處稱，盧卡申科2月28日至3月2日訪華，並將同中國國家主席習近平會面，討論議題包括貿易、經濟、投資、人道主義合作發展、大型項目合作、政治互動，以及應對當前國際形勢挑戰的方法。

盧卡申科亦計劃與中國高級官員、主要企業領導層舉行多次會談。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）25日稱會在4月初訪問中國。他讚揚中方參與和平的努力（指中方24日發表《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》），同時呼籲北京向俄羅斯施壓，以免俄方使用化學武器或核武，並在談判前結束戰爭。

馬克龍稱只有「俄羅斯停止侵略、撤軍，尊重烏克蘭及其人民的領土主權」，和平才有可能實現。

中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰25日稱，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）有望在2023年上半年訪華，雙方已就此展開相關籌備工作。

傅聰同時透露，雙方將恢復部份高級別磋商機制，有望迎來「非常頻繁的高層互訪」。