美國官員：華府及盟友憂北京軍援俄　有中國公司向俄提供衛星圖像

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）2月28日表示，美國及盟友均非常擔憂中國正考慮軍援俄羅斯，並透露有中國衛星公司曾向俄方提供烏克蘭的衛星圖像。



康達當日在眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）就中國舉行的聽證會上表示，對中國正考慮向莫斯科援助致命武器一事，美國及盟友均表示非常擔憂。他同時指出，早前被美國財政部列入制裁名單的中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院有限公司」（Spacety），曾向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供烏克蘭的衛星圖像。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日出訪中亞國家時表示，若中國違反美國針對俄羅斯推行的制裁，並軍援俄羅斯，「這會成為北京與世界各國關係的嚴重問題」，而美國將毫不猶豫地對中國企業和個人實施制裁。

另外，美國財政部曾於1月26日宣布制裁多間實體，當中就包括長沙天儀，原因是其為俄羅斯科技公司Terra Tech提供衛星圖像，並被用於支持瓦格納集團在烏克蘭的行動。長沙天儀其後回應，稱公司與Terra Tech及瓦格納集團不存在業務往來，並對美國的制裁決定深表遺憾。