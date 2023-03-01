歐洲議會決定禁止員工使用TikTok

歐盟一名官員2月28日表示，歐洲議會決定禁止職員使用短片分享程式抖音海外版TikTok，是最新加入封殺TikTok行列的歐盟機構。



路透社及美國廣播公司（ABC）報道，該名歐盟官員表示，歐洲議會以安全為由，預計在短時間內宣布封殺令，內容除了禁止員工的電話安裝TikTok外，裝有歐洲議會電郵及其他網絡的私人電子設備亦涵藍在內。

歐盟委員會（European Comission）及歐洲理事會（Council of the European Union） 上週都以憂慮TikTok的母公司字節跳動（ByteDance），以及中國政府會否利用該應用程式收集個人數據等為由，禁止員工使用TikTok。

而歐盟成員國之一的丹麥，當地國會28日亦強烈建議議員及員工刪除TikTok，指經過該國情報部門轄下的網絡安全中心評估之後，認為TikTok有間諜風險。目前未知有多少名議員使用TikTok，不過當地多名政治人物近日都已經公開表示已移除該程式。

除了歐洲，美國參議院早前已禁止僱員的官方設備內使用TikTok，加拿大亦在27日推出類似措施，印度同樣對TikTok下封殺令。