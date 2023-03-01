俄烏戰爭｜普京下令安全部門加強應對西方情報組織滲透

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月28日下令，聯邦安全局（FSB）加強應對來自烏克蘭及西方的間諜及破壞行為。當地官員同日聲稱，莫斯科附近一架無人機墜毀，指它可能企圖攻擊民用設施。



路透社報道，普京向官員表示，聯邦安全局需要阻止「破壞組織」進入俄羅斯，加強保護基建，防止西方情報部門恢復俄羅斯境內的「恐怖或極端細胞」。

他指西方情報部門一直都在俄羅斯活躍，現在更向當地投入更多人員、技術等資源，因此莫斯科方面需要作出相對回應。

普京要求聯邦安全局阻截非法武器流入俄羅斯，並加強俄軍佔領的烏克蘭四個地區的安全，以及增加反情報活動，保障軍事控制系統、執法部門架構、國防企業、重要技術及個人資料。

另外俄羅斯國防部同日聲稱在南部擊落兩架烏克蘭無人機，有地方官員亦表示，莫斯科附近一個設有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）設施的村落有無人機墜毀，但強調沒有造成傷亡或損毀。

烏克蘭沒有承認責任，內政部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）就在Twitter上載涉事無人機的照片，指墜落地點距離俄烏邊界超過500公里，形容普京遲早可能因為無人機可以飛得這麼遠而不敢公開現身。