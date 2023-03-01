李克強晤盧卡申科　倡穩步推進兩國農產品貿易

中國國務院總理李克強3月1日上午在人民大會堂會見訪華的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），他表示中方願做好中白工業園建設，支持兩國企業按照市場化、商業化原則開展合作，穩步推進兩國農產品等領域貿易。



盧卡申科正在中國展開國事訪問，據新華社報道，李克強1日向他表示，中白關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，互利合作不斷取得新成果，中方高度重視發展中白關係，又談到中國國家主席習近平將與盧卡申科舉行會談，全面規劃兩國關係發展。

李克強稱希望雙方落實好業已達成的共識，加深務實合作，在國際和地區事務中加強溝通協調，維護世界和平穩定，造福雙方人民。

李克強又指，中白合作優勢互補、互利互惠，中方願同白方發揮好兩國政府間合作委員會等機製作用，做好中白工業園建設，支持兩國企業按照市場化、商業化原則開展合作，穩步推進兩國農產品等領域貿易，加深人文和地方等交流與合作，夯實兩國關係發展的民意基礎。

報道指，盧卡申科感謝中方為白羅斯經濟社會發展提供的支持和幫助，他表示白方樂見中國發展強大，白中合作旨在造福雙方人民，不針對任何第三方，白方願做中方友好合作夥伴，希同中方深化各領域合作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係進一步發展。