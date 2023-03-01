英國跨性別犯變性前強姦2女子　判囚8年

英國跨性別者布賴森（Isla Annie Bryson）於變性前在2016年及2019年強姦共2名女子，至落網後他選擇變性轉為「她」，並一度獲安排還押女子監獄，事件引發巨大爭議，愛丁堡（Edinburgh）高等法院2月28日判處布賴森監禁8年，出獄後須再接受3年監管。



31歲的布賴森1月被裁定罪成，法官2月28日稱，布賴森再犯罪的風險高。他指布賴森持續強烈地否認犯罪，並聲稱受害人與對方串通來指控她。布賴森會在男子監獄服刑。

布賴森原名為格雷厄姆（Adam Graham），2016年及2019年在網上認識2名受害人，並強姦她們，至2019年首次出庭時，仍以格雷厄姆的名字及男性身份現身，但自2020年起服用雌性激素，從男性轉變為女性、並改名為布賴森，但沒做變性手術。

▼閱讀更多：英國強姦犯自稱跨性別者還押女子監獄掀爭議 分居妻爆恐怖經歷▼

+ 17

布賴森聲稱，她自4歲起就有性別認同問題。她一度獲安排關押在女子監獄候判，但這情況引起公眾關注，外界擔心女子監獄內女囚犯的安全。

分居妻：布賴森設的騙局

正與布賴森分居的妻子夏娜（Shonna Graham）受訪時透露，她從沒聽過布賴森提到自己的靈魂被關在錯誤性別的身體裏，而當她看到布賴森帶着金色假髮、身穿粉紅色衣服的女裝打扮照片時，她笑得從床上摔下來。夏娜指，這是布賴森為過上更輕鬆的服刑生活才設下的騙局。

在輿論壓力下，布賴森之後才被轉送往男子監獄。蘇格蘭司法部長布朗（Keith Brown）下令緊急審查布賴森的個案，而蘇格蘭監獄管理局（Scottish Prison Service，暫譯）決定停止將有暴力對待女性紀錄的跨性別囚犯送往女子監獄。