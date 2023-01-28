英國強姦犯自稱跨性別者還押女子監獄掀爭議　分居妻爆恐怖經歷

英國一名31歲男子曾於2016、2019年接連性侵共2名少婦，然而他卻能被收監至女子監獄等候法庭判決，只因為他在接受審判前曾表示「自己總是和女孩子玩，且經常化妝」，被當地法律認定是跨性別者。當他31歲的妻子看見他一頭金色長髮、穿粉色緊身褲的女性模樣時，驚嚇到笑出來，直呼「你們別被他給騙了」。



根據《太陽報》、《每日郵報》，英國一名跨性別性侵犯布賴森（Isla Bryson，又譯作布萊森）曾於2016、2019年以男性身份亞當・格雷厄姆（Adam Graham）性侵2名擁有子女的母親，從過去的相片中看到，當時剃光頭的他臉上還有模仿重量級拳王麥克泰森的刺青，在被指控犯下強姦罪後，他居然自稱從4歲起就有性別認同問題。

+ 18

布賴森否認關於性侵罪的指控，他告訴陪審員任何性行為都是雙方自願下發生的，不過他堅信自己與女性發生性行為時「無法感受到任何樂趣」，他從2020年起開始服用雌性激素，從男性轉變為女性，但未曾動過手術。

報導分析，布賴森在遭到指控犯下性侵罪以後，便尋求變性從男性轉換性別至女性，無疑是為了鑽蘇格蘭當地的法律漏洞。在蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon，史特金）的主導下，蘇格蘭議會曾於去年12月22日通過「性別認可改革（蘇格蘭）議案」，允許任何16歲以上者「自我認同」為異性，且無須經過醫學診斷。專家擔心，布賴森入獄後再犯機率極高。

（編按：布賴森1月24日被控以強姦罪，案件2月宣判。他本被置於位於蘇格蘭、名為Cornton Vale的女子監獄候判，1月26日已被遷往名為HMP Edinburgh的監獄。Cornton Vale的獄長稱將跨性別強姦犯放在女子監獄是製造不必要的混亂。）

對於司法當局作出荒唐的決定，以致於讓布賴森被關押在女子監獄，布賴森分居中的31歲妻子夏娜（Shonna Graham）受訪時透露，「這是他為了過上更輕鬆的服刑生活才設下的騙局。他雖然變性，不過我從未聽到他提到過自己的靈魂被關在錯誤性別的身體裏。」

夏娜2015年透過網路約會應用程式認識布賴森，兩人於隔年結婚，並搬進位於蘇格蘭拉納克郡馬瑟韋爾的公寓，起初布賴森還相當體貼，不過之後夏娜便目睹布賴森的真面目。夏娜表示，「當我看到他帶着金色假髮、粉紅色萊卡底褲打扮成女人模樣的照片時，我笑得從床上摔了下來。」

夏娜表示，結婚後她便屢次遭到布賴森暴力虐待、性侵，「有一晚我們大吵，他在客廳看電視、我走進臥室。突然，他手裏拿着粉紅色刀柄的菜刀闖進來，要求發生性關係，他拉下我的睡衣褲並試圖強姦我，他拿刀刺傷我的大腿，到處都是血，弄髒了地毯，但他拖延半小時才叫救護車。」

夏娜更透露，他們結婚後僅經過5週，她就發現布賴森竟然會傳訊息給其他女性，甚至與其他女人發生性關係。

延伸閱讀：巴西恐怖裸男闖女子家圖性侵 如蠻牛「用頭連撞2門」當場亡

+ 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】