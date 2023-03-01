尼日利亞大選︱執政黨提努布當選總統　反對派入稟挑戰

尼日利亞執政黨全體進步大會黨（All Progressives Congress）成員提努布（Bola Tinubu）勝出2月25日舉行的總統選舉。在選舉期間，多個票站遭武裝分子襲擊，有選民被威脅。反對派3月1日宣布會入稟法院挑戰選舉結果。



全國獨立選舉委員會（Independent National Electoral Commission）宣布，提努布的得票率為37%；人民民主黨（People's Democratic Party）候選人阿布巴卡爾（Atiku Abubakar）得票率為29%；工黨候選人奧比（Peter Obi）得票率為25%。

工黨副總統候選人3月1日稱，工黨會對總統選舉結果提出法律挑戰。

總統選舉在2月25日舉行，期間有武裝分子襲擊南部某些投票站，驗證選民卡的機器被運走。包括最大城市拉各斯（Lagos）在內的地區出現暴力事件以及投票箱被搶的情況，有選民抱怨遭到襲擊並被趕出投票站。其他地方也傳出有人被要求投票給特定候選人或離開票站。

反對派質疑是次選舉不公正。提努布3月1日則呼籲國民團結起來支持他。