嬲到露械！尼日利亞通脹嚴重　銀行現鈔不足民眾群情激憤

尼日利亞（又譯作：奈及利亞）的通膨率長期居高不下，在近期更是飆破20％，而政府為了穩定經濟，採取發放大面額新鈔的政策，沒想到銀行印製新鈔的速度趕不上政府政策，讓不少人到銀行想領錢卻得到「沒錢了」的答案，三餐不得溫飽的民眾氣到大鬧銀行，甚至還有人直接脫下內褲當「遛鳥俠」以表抗議。



尼日利亞政府為解決國內的通膨問題，在2022年10月央行宣布將於2023年1月時停用面額200元、500元和1000元的紙鈔，改為發行「更安全」的新鈔，不過政府印製新鈔的速度趕不上政策實施的期限，導致民眾排隊要舊鈔換新鈔，或是要將銀行裏的錢領出來時，出現了各家銀行、ATM根本沒有紙鈔可以供應的窘境，讓原先就不富裕的民眾生活狀況雪上加霜。

絕望的尼日利亞民眾領不到錢後，轉而採取激進的手段表達抗議，Twitter上就瘋傳一段影片，只見一名男子全裸在銀行內走來走去，還不斷對着工作人員咆哮，原因是男子的銀行帳戶內有52萬奈拉（約港幣9千元），不過銀行人員為了將有限的鈔票平均分給每位民眾，只願意讓他領出2萬奈拉（約港幣350元），這才引起男子不滿。

尼日利亞多間銀行現鈔不足，市民於分行發洩情況：（按圖了解）

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這事件並非單一個案，幾乎每間銀行外都大排長龍，裏面在爭吵外面也在吵，民眾有的爬上櫃台，有的直接坐在地板上耍賴，有些銀行為避免民眾鬧事，甚至直接關起大門不營業了，一名尼日利亞民眾便告訴媒體，自己的工資上禮拜才匯進去，今天就拿不到，他憤怒表示「我不是來貸款的。我是來拿我應得的錢！」。

尼日利亞雖然是非洲第一大經濟體，但國家內部經濟長期以來都處在不穩定的狀態下，原先貧富差距就不小的社會問題，再加上近期的高通脹率，現在導致人民負擔不起節節上漲的物價，連三餐溫飽都有困難，而尼日利亞2月25日舉行總統大選，經濟問題成了雙方候選人眼下最棘手的問題。

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