法國足球名宿方亭離世　享年89歲　單屆世界盃攻入13球創紀錄

法國足球名宿方亭（Just Fontaine）3月1日圖盧茲（Toulouse,）離世，終年89歲。這名一代傳奇射手在1958年瑞典世界盃技驚四塵，在6場比賽中攻入13球，成為該屆神射手，其單屆世界盃個人最高入球紀錄至今仍無人打破。



路透社及法媒報道，方亭的家人公布他的死訊，但暫時沒透露死因。方亭1933年出生於法屬摩洛哥，並於當地開始球員生涯。他其後為法國的尼斯（OGC Nice）及蘭斯（Stade de Reims）效力，在球會賽事上陣283場，攻入259球。

方亭在蘭斯時期，曾經三奪法甲冠軍、一次法國足總盃，並協助球隊殺入1959年歐冠盃（歐聯前身）決賽，惟最終不敵由迪史提芬奴（Alfredo di Stefano）及普斯卡斯（Ferenc Puskas）率領的皇家馬德里。

方亭在法國國家隊同樣有極高入球率，在1953至60年期間，為法國上陣21場攻入30球。當中最為人津津樂道的相信是1958年在瑞典舉行的世界盃，他帶領法國首次殺入4強，可惜不敵由比利（Pelé）帶領的巴西。不過方亭在該屆賽事轟入13球，紀錄至今無人能破。

這名法國前鋒令不少球隊的後防及門將聞風喪膽，惟他受到傷患困擾，在28歲就被迫提早收山。方亭之後投身教練事業，曾執教法國，並協助巴黎聖日耳門（PSG）在1974年升上頂級聯賽。

方亭離世的消息傳出後，蘭斯、巴黎聖日耳門等在社交平台留言悼念，法國國家隊現任教練迪甘斯（Didier Deschamps）亦向方亭的家人表達慰問。