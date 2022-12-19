世界盃｜法國熱血力追仍飲恨　球迷識英雄重英雄：美斯值得捧盃

卡塔爾世界盃2022決賽，法國面對阿根廷兩名主將迪馬利亞（Angel Di Maria）和美斯（Lionel Messi）吃盡苦頭，雖有皇牌麥巴比（Kylian Mbappé）兩度追平，但互射12碼飲恨。

法國巴黎市中心街頭擠滿支持球隊的民眾，心情經歷大起大落。不少人縱使對球賽結果感到失望，但都認同美斯的實力，認為他值得贏冠軍。



法國隊初段明顯心不在焉，上半場被美斯和迪馬利亞攻入兩球後仍未見積極反擊。28歲的Aurélien當時慨嘆「他們（阿根廷球員）在任何方面都比我們踢得好，他們就是更快、更細膩，他們想要更多，一直都展現侵略性。」

到麥巴比於下半場末段連追兩球後，法國球迷重現曙光，惟美斯加時階段為阿根廷再入球，令他們再受打擊，其中Philippe Moreau無奈地說：「提醒你，你不能羨慕他，他是美斯。」縱使麥巴比其後再有入球，讓球迷依然相信法國「打不死」，但法國最後仍在互射12碼階段落敗。

拿着法國國旗的學生Ousman Diaw賽後表示，球隊以互射12碼落敗很糟糕，不滿球隊太遲醒覺，但都認同美斯是很好的球員，值得贏冠軍。