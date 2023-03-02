加拿大民調：杜魯多對華立場應更強硬

撰文：聯合早報
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加拿大一項民意調查顯示，逾五成民眾希望總理杜魯多（Justin Trudeau）在面對中國被指干預加拿大大選等安全問題時，採取更強硬的立場。

路透社報道，加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute，簡稱ARI）星期三（3月1日）公佈的民調顯示，53%受訪者認為，加拿大政府在最近一連串事件後的反應「不夠強硬」；另外41%認為政府的應對策略「差不多」；6%則認為「太強烈」。

加拿大媒體《環球郵報》（The Globe and Mail）此前引述調查文件，稱中國政府通過外交官和代理人進行虛假信息宣傳，干預了2021年加拿大聯邦選舉。但中國反駁這一指控，稱這是對中國的惡意污衊抹黑。

ARI指出，民調結果顯示，加拿大人希望看到自由黨政府對中國作出更有力的回應。

這項調查於2月23日至25日進行，共有1622名成年人參與調查，民調的誤差率為正負兩個百分點。

據悉，有65%受訪者相信中國政府「肯定」或「可能」試圖干預加拿大選舉。另有69%受訪者認為，加拿大政府「不敢對抗中國」。

當被問及若加拿大政府對中國採取強硬行動，導致中方採取足以影響經濟的反制措施時，46%受訪者稱擔心潛在的後果，另有46%的人則否定了這一顧慮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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