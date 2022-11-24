中國干預加拿大內政？杜魯多：選舉沒受影響

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月23日出席加拿大國會下議院會議時談及中國被指干預加拿大事務的議題，他稱加拿大的選舉沒受影響。



加拿大總理辦公室發布簡報稱，杜魯多15日向中國國家主席習近平「提出我們對加拿大境內干擾活動的嚴重關切」。而加拿大《環球新聞》（Global News）7日稱，中國在加拿大2019年大選中秘密資助至少11名候選人，杜魯多當時指責中國政府正與民主國家玩「進攻性的遊戲」（Aggressive games）。

《德國之聲》24日稱，魁北克集團 （Bloc Québécois）成員塞里恩（Alain Therrien）在23日的加拿大國會下議院會議期間，指責杜魯多在二十國集團（G20）峰會時與習近平討論中國干預加拿大事務，但他卻在加拿大國內和國會佯裝對此議題的具體細節不知情。塞里恩問杜魯多究竟他是知道中國干預加拿大的所有細節但對國民隱瞞，還是他其實不知道當中的細節、只是根據一篇新聞報道來與習近平討論。

杜魯多回答說，這問題是無稽之談，而在他收到的所有簡報中，加拿大選舉的完整性從未受質疑。他表示：「我們不想為加拿大人製造虛假的擔憂，而是想向每個人保證加拿大系統的完整度。」

他稱政府認真看待關於其他國家干預加拿大的指控。

他表示，加拿大政府持續關注有關中國在加設立「警察站」的報告、以及中國政府代表與加社區及加媒接觸，加政府會對此保持警惕，以確保國民的安全。他說情報官員和安全專家定期向他報告國家面臨的威脅，包括錯誤或虛假的網上訊息、網絡威脅、以及對加拿大僑民社區的干擾。