美政客重提新冠溯源　澳專家質疑時機：或拜登授意

澳洲國立大學戰略與國防研究中心布拉克斯蘭教授（John Blaxland）表示，近日美國政界圍繞新冠實驗室洩漏理論的猜測時機非常「有意思」（interesting），目的或與就俄烏衝突向中國施壓有關。其中，聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）日前指病毒「很可能」來自武漢的一個實驗室的說法，他認為該最新表態沒有得到拜登授權的可能性「微乎其微」。



布拉克斯蘭日前接受霍士新聞訪問時表示，就在美國多名政客就新冠溯源問題再次向中國發難之際，美國正在就中方提出的涉烏12點「和平方案」施壓，並重申擔心「中國可能會直接在軍事上支持俄羅斯」。他說，近日有傳言說「中國有計劃軍援俄羅斯，以填補俄東部軍隊的軍事裝備」。

他補充指，自己並不清楚兩者之間是否存在關聯，但「這個時機很有意思，因為這給中國增加了額外壓力」。他還提到了中國和歐美國家之間貿易關係的重要性。

他猜測表示，儘管美國各機構對於新冠溯源問題沒有統一意見，但他估計拜登政府正就此問題進行協調，以「迫使中國向美國做出更多讓步、並在俄羅斯問題上注意美國的意願」。

對於美國政客再次翻炒所謂「實驗室洩漏論」，中國外交部發言人毛寧於本月1日的例行記者會上稱，中方敦促美方尊重科學和事實，停止將新冠病毒溯源問題政治化，停止搞政治溯源、情報溯源，停止干擾破壞國際社會的團結抗疫和全球溯源科學合作。

她強調，中國始終支持和參與全球新冠病毒科學溯源，病毒溯源是複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。