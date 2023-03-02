封殺TikTok　美國人日後要靠VPN才能上抖音？

美國眾議院外務委員會3月1日決定，授權總統拜登（Joe Biden）在全國範圍內封殺TikTok，禁止美國人使用。若果草議成為法案獲得通過，美國超過1億用戶會受到影響。



該法案被稱為H.R.1153或《威懾美國技術敵手法案》，在委員會上雖然有多個民主黨人反對，但最終仍在24票對16票下獲得通過。法案目的是讓TikTok在美國徹底消失。

這將與TikTok主動結束在特定地區營運不同，美國可能未來要靠VPN連線才能使用TikTok。

TikTok在美國成為了焦點，歐美擔憂TikTok會成為安全問題，日前已禁止政府人員和裝置安裝TikTok。（Reuters）

儘管美國有着《伯曼修正案》（Berman Amendments）保護電子信息，但委員會認為「敏感的個人數據」不符合《伯曼修正案》的保護條件，提出封殺法案的共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，TikTok是一種「國家安全威脅」。

TikTok在全球有近10億的用戶，在美國約逾1億，是最流行的社交媒體之一，徹底封殺會對大量用戶造成影響。

法案仍需待參眾兩院通過，才能讓拜登簽署成為法律。民主黨會成為法案通過的阻力，眾議院外交事務委員會的民主黨人反對封殺令，米克斯（Gregory Meeks）認為立法損害美國聲譽，讓更多企業寧願前往中國，削弱美國的核心價值觀，即言論及企業營運的自由。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）分析指若TikTok被封殺，美國同類的社交平台，包括Youtube和Facebook都會受惠。TikTok一直是他們的對手，而許多嘗試參考TikTok短片的功能和應用都無法造出如TikTok的成績。

TikTok發表聲明，指對委員會決定感到失望，又稱對TikTok的禁令是對向全世界使用服務的十億人輸出美國文化和價值觀的禁令。拜登政府未有說明其是否贊成法案，白宮發言人表示將繼續研究可以採取的其他行動，包括如何與國會就TikTok的問題進一步合作。