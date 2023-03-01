加拿大歐盟先後跟進　為何多國頒布TikTok禁令？｜新聞背後

最近數天，歐美國家對中國的抖音TikTok的限制升級，繼美國後加拿大早前宣布禁止政府裝置使用TikTok，歐盟亦跟隨。儘管相關國家未有完全禁止國民使用TikTok，但均發出的訊號：TikTok並不安全。



歐美國家認為，TikTok收集的用戶數據會落入中國政府手中。儘管TikTok母公司及中國政府持續否認，但因中國法律要求在中國營運的公都要與政府分享數據，因此可能構成安全風險。

TikTok近日再成為歐美國家的針對目標。（Reuters）

另亦有官員擔心中國政府會利用TikTok散播虛假訊息，影響政治及選舉結果。過去就有指在TikTok上會出現美化中國政府和某些政治事件的訊息，備受關注。

一部分的國家對TikTok進行了限制，加拿大和歐盟在最近幾天跟隨美，採取措施禁止在政府設備、員工的通訊裝置上使用TikTok。

2020年印度以資料私隱和國家安全為由，全面禁止TikTok及幾款中國應用程式；在印尼、孟加拉和巴基斯坦，TikTok亦因傳播被政府認為不合適的內容而面臨禁令。台灣在2022年也在政府設備上禁止了該應用程式。

TikTok回應指出指控不實，對有國家在缺乏證據的情況下禁止使用TikTok表示遺憾。又稱TikTok同樣關注用戶私隱，相關措施對保護用戶私隱及促進安全並無幫助。