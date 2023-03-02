霍士主播支持選舉舞弊論　老闆梅鐸作證承認本可避免

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）近期在法庭作證時承認，其集團所屬的美國最高收視有線新聞頻道霍士新聞主播在節目中支持選舉舞弊論，而他本人默許了這一做法。



投票技術公司Dominion Voting Systems起訴霍士誹謗，並索賠16億美元（約125.6億港元）的案件正在美國特拉華州（Delaware）法庭審理。據本週一（2月28日）公開的法庭文件顯示，梅鐸本可阻止那些主持宣揚這一虛假陳述，但最終沒有。

身為霍士公司主席的梅鐸又指，「事後看來，我希望公司當下能更強烈的譴責這種行為」。他稱自己一直對特朗普宣稱大選中存在欺詐持懷疑態度，而他和其他公司高管都認為特朗普確實在大選中落敗。

圖為2016年6月25日，傳媒大亨梅鐸和美國當時的共和黨總統候選人特朗普離開蘇格蘭的高爾夫球場時交談。（Reuters）

梅鐸的證詞及其他法庭文件揭露了霍士新聞為維持收視率，而在明知選舉舞弊的指控是錯誤的情況下選擇報道這一問題。他們擔心若不這樣做，其觀眾將會流失到其他宣揚這一論調的極右新聞媒體。

此前公佈的法庭文件顯示，梅鐸承認此次訴訟會造成嚴重的聲譽損害。頻道的幾個新聞主播：知名主持人卡爾森（Tucker Carlson）、漢尼提（Sean Hannity）、英格漢姆（Laura Ingraham）等儘管在節目中散佈「驚天謊言」（big lie），私下卻認為特朗普「表現得像一個瘋子」。

哈佛大學媒體研究者Brian Stelter對美國有線新聞網（CNN）表示，由於霍士新聞資金實力龐大，事件相信不會造成致命打擊。