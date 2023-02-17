特朗普企圖推翻2020大選案調查　陪審團報告：部份證人或作假證供

美國佐治亞州特別大陪審團說，在前總統特朗普（Donald Trump）與盟友試圖推翻2020年總統選舉結果的調查中作供的一些目擊者，可能作假證供。



綜合路透社和英國廣播公司（BBC）的報道，佐治亞州大陪審團經過兩年調查，於星期四（2月16日）公開了這份備受關注的調查報告摘錄。

報告指其中一些證人可能向大陪審團提供偽證，但沒有公開這些證人的身份。

報告稱，「大陪審團的大部份成員認為，一名或多名在大陪審團面前作供的證人可能提供偽證」，並建議檢察官應考慮採取適當的起訴。

佐治亞州大陪審團總共傳召了75人作供，其中包括重要的共和黨人，特朗普本身沒有被傳召作供。

在大陪審團面前宣誓作供的人包括特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等特朗普的親密盟友，還有多名佐治亞州高官，包括佐治亞州長肯普（Brian Kemp）。

文件顯示，特別大陪審團也在報告中總結稱，儘管特朗普聲稱2020年總統選舉結果被「竊取」，但選舉中沒有存在廣泛的舞弊行為，並向檢察官建議可對干預選舉的行為提出起訴。

在佐治亞州，作假證供可被判處1年至10年監禁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

