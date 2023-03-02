多名韓星捲逃稅疑雲金泰希上榜　李敏鎬補繳款否認逃稅　專家質疑

多名韓國明星金泰希、李炳憲、權相佑等相繼捲入逃稅疑雲，遭韓國國稅廳調查後，知名男演員李敏鎬同陷風波，被指遭追繳上億韓圜稅金，經理人公司3月2日強調不是逃稅，指是「會計處理錯誤」，但也有當地稅務專家認為，政府部門展開此行動往往是因被追討者有逃稅嫌疑。



據韓媒報道，韓國國稅廳展開大動作，對藝人、運動員、網紅等84位知名人士展開稅務調查，李炳憲、權相佑、金泰希等人被爆「上榜」，遭追討稅金，他們均否認逃稅。

韓媒《亞洲經濟》2日指李敏鎬也捲入逃稅疑雲，首爾地方國稅廳2020年曾對他和其所屬公司展開不定期的特別稅務調查，並分別追收款項，規模達到數億韓圜。

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李敏鎬所屬的經理人公司強調沒有逃稅，對於被追討稅金一事，解釋是之前發生遭非法使用肖像權所出現的賠償金，但由於公司和政府部門認知不同，最終出現會計處理錯誤，才導致事件，目前已補邀款項。

韓媒則引述稅務專家指，不定期的特別稅務調查與定期稅務調查不同，需要有公司或個人的逃稅嫌疑點才會展開，再收回稅金。

《中央日報》指，大多數涉嫌偷稅或漏稅的明星表態稱是會計失誤所致，並已繳納額外罰款。