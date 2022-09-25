韓星張紫妍被逼陪睡飽受折磨終輕生　前老闆控告「情色片影后」

韓國女星張紫妍2009年與家中輕生，遺書中揭露被逼性招待上百次，涉事者包括演藝圈、媒體，政商高層，不過最終卻不了了之，2018年重啟調查時，仍因「缺乏決定性證據」，涉案高層都脫身，僅張紫妍當時經紀公司代表金承勛遭判刑，讓網友憤怒。



據韓媒報導，金承勛指控影后李美淑是此案幕後黑手，實行喊告，23日金承勛透過律師發聲明，控訴李美淑利用張紫妍來掩蓋她自己當時的不倫醜聞，他表示「李美淑是徹底戲弄並殺死了無能為力的張紫妍的人。李美淑利用逝者的死亡，但一次都沒有道歉。」

（編按：李美淑在2003年憑情色片《醜聞》獲得第23屆影評獎的最佳女主角）

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還有當時張紫妍師妹尹智吾在受訪或接受檢警調查時，將金承勛講述成像是就是殺害張紫妍兇手的樣子，且尹智吾藉着談論張紫妍散佈謊言和詐欺，最終被發現違法後卻逃到國外，拒絕回國，認為尹智吾該被遣返回國接受制裁。

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張紫妍2009年3月7日被發現家自縊身亡，得年26歲。她在遺書寫下曾被逼進行「性招待」上百次，2005年起就被逼進行陪酒、與人發生關係，遺書中還有一份「惡魔名單」，當中包括31人，他們都是公司高層、電視台社展、國會議員、演藝圈人士，文內甚至寫道：「每當穿上新衣時，就是必須陪睡的日子。」，最終她在身心飽受折磨多年後輕人。此案雖在2018年重啟調查，但來到追溯期最後一刻都沒有決定性證據，涉案人士全部脫身，只有金承勛被判刑。結果令不少韓國人為之憤慨。

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