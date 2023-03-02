俄烏戰況激烈　俄軍包圍巴赫穆特發動猛攻

俄軍在烏東展開新一輪的攻勢，巴赫穆特的戰況漸趨激烈，俄軍目前已逐漸包圍該區，守軍正頑強抵抗。儘管在戰略意義上佔領巴赫穆特並不大，但若巴赫穆特淪陷將成為俄軍多月以來的重要勝仗。



俄軍在巴赫穆特戰事頻頻取得進展，烏克蘭當局承認戰況困難。總統澤連斯基顧問羅德尼揚斯基（Alexander Rodnyansky）表示，俄軍出動了精銳瓦格納部隊，控制了進入巴赫穆特的數條主要公路。烏軍主力防守西部地區，俄軍接連攻擊企圖突破防線。

圖為2月27日，烏克蘭巴赫穆特市內，有房屋被炸彈擊中燃燒。（Reuters）

巴赫穆特為於頓涅茨克東北部，距離盧甘斯克地區約20公里，地理上接通東部的盧甘斯克，西北的斯拉維揚斯克（Sloviansk），及西南的康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）。但過去俄烏戰役中並未把巴赫穆特視為目標，因相比其他主要城市巴赫穆特戰略意義不大。

分析認為奪取巴赫穆特不太可能極大地改變烏東局勢，且對俄軍而言花了那麼多時間及人力物力奪取一個細小城市，某程度會被視為失敗。但對普京（Vladimir Putin）而言，攻陷巴赫穆特會被視為一個重要進展。俄軍自2022年11月開始節節敗退，雙方陷入拉鋸戰已久。

然而即管成功奪取巴赫穆特，普京亦需面對緊迫問題。美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，若普京需要在烏東戰區繼續取得戰果，便需要投入更多的人力。研究指相信普京會這樣做，但相對的代價會快速增加。