新加坡大幅提高投資移民門檻　入場至少1000萬坡元

新加坡再收緊全球投資者計劃（Global Investor Programme，簡稱GIP），投資門檻全面提高，並須聘請更多新加坡公民。新條例從3月15日起生效。



在全球投資者計劃下，外地人可通過三個方案到新加坡投資獲取居留准證。

投資門檻調高至1000萬坡元

根據新加坡經濟發展局星期四（3月2日）宣布新的規定，選擇方案一的申請人必須投資至少1000萬坡元（約5,828萬港元，包括繳足資本）成立新的商業實體，或投資在已營運中的業務；原本的投資額是250萬坡元（1,457萬港元）。

投資者首五年永久居留期滿後若要更新再入境准證，公司須僱用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須是新員工。

在現有規定下，若要更新再入境准證，申請人的公司只須聘僱至少10名新員工，一半是新加坡公民，並有200萬元業務總開支（TBE）。

通過方案二投資新加坡的申請人，須在GIP精選的基金投資2500萬元，投資額是現有規定的10倍。

新加坡：2023年1月27日，遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。（Reuters）

家辦申請人須設立資產管理規模至少2億元的單一家辦

方案三是針對有意設立家族理財辦公室的投資者。過去，投資者只須在資產管理規模至少2億元的單一家辦（家族辦公室）投資250萬元即可。

在新的條例下，申請人必須在新加坡設立資產管理規模至少2億元的單一家辦，其中至少5000萬元必須投資在四個類別，且須在批准函發出之日起的12個月內完成。

這四個投資類別是：

一、在新加坡金融管理局許可的交易所上市的公司，例如在新加坡交易所主板和凱利板上市的公司。

二、符合資格的債務證券（qualifying debt securities），包括債券、票據、商業票據和存款證等。

三、在新加坡註冊的經理人所發行的基金。

四、注資在新加坡的非上市公司的私募股權基金。

經發局指出，上述修訂將鼓勵投資者為本地金融業投入更多資金，並為新加坡人創造更多就業機會，包括金融、稅務和法律專業人士以及基金管理方面的工作。

新加坡大幅提高投資移民門檻，入場需至少1000萬坡元，圖為新加坡市貌，攝於2023年1月 （Reuters）

2011年至2022年，全球投資者計劃為新加坡創造了24,699個就業機會。

當局也說，許多司法管轄區競相吸引高素質的企業主和擁有資本的投資者。「經發局做出這些改變，是為了有選擇地吸引有能力為新加坡帶來更多經濟影響，以及有意在新加坡紮根的企業主和投資者。」

經發局上一次修訂這項計劃是在2020年3月，當時主要針對新型投資者，包括快速發展的科技公司創辦人和家辦負責人。2020年至2022年，平均每年有60名投資者通過全球投資者計劃獲得新加坡永久居留身份。

本文獲《聯合早報》授權轉載

