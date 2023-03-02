以色列反司法改革示威不絕　總理夫人剪髮遭包圍

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府提出司法改革計劃，遭大批國民反對，總理夫人薩拉（Sara Netanyahu）3月1日去髮廊剪髮，隨即有示威者圍堵髮廊，令她未能離開，最後要警察到場。



事件發生在以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv），薩拉進入髮廊後，數以百計的示威者開始在髮廊門外聚集，他們舉起以色列國旗，高呼反政府口號。

他們高喊「這個國家正在燃燒，薩拉還在剪頭髮。」

▼總理夫人遭圍堵片段▼

薩拉受困在髮廊，最後警察到場，成功把她帶走。

總理內塔尼亞胡之後在Twitter貼出他與妻子擁抱的合照，寫道「薩拉，我親愛的妻子，很高興你安全無恙回家了。無政府狀態必須停止，它可以奪去生命。」

示威升級全國40人被捕

為抗議司法改革法案，示威者2日在全國發起「破壞日」（day of disruption），部份地方出現警民衝突，警方施放閃光彈與水炮驅散人群，全國有至少40人被捕。

以色列國會之前在2月20日以63票贊成、47票反對，首讀通過司法改革法案。法案仍須通過二讀和三讀後，才能成為新法。

反對者批評司法改革法案會加強對司法任命的政治控制，並限制最高法院推翻政府決定或國會制定法律的權力。