彭斯拒撐特朗普再選總統　今春決定是否加入戰團

美國前總統特朗普（Donald Trump）已表明將競逐2024年總統，被視為其潛在黨內對手的前副總統彭斯（Mike Pence）表明拒撐特朗普，直言：「我相信會有更好的選擇。」



彭斯1日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，二度拒絕支持特朗普獲得共和黨提名，稱非常有信心會有更好的選擇，並相信代表共和黨的提名人將會取得勝利。彭斯表示，相信選民將像2016年再次做出明智的選擇，但「不同時代需要不同的領䄂」。

共和黨迄今除特朗普外，已表態將角逐黨內初選的還有前駐聯合國大使、前南卡羅來納州長黑利（Nikki Haley），以及和生物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。外界普遍認為，彭斯及佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）將會加入戰團。

在美媒大多數民意調查中，德桑蒂斯是唯一有條件挑戰特朗普的潛在對手，彭斯與黑利的支持度一直在個位數。對於是否會投身初選，彭斯曾表示會在「今年春天」決定。他1日向CBS重申，他和妻子凱倫（Karen Pence）將繼續聽取國民的意見，以確認他應否在今年春天公布。