美國「檔案門」：前副總統彭斯中招　給拜登來了一場「及時雨」？

經過民主黨超乎預期的中期選舉表現之後，美國政治觀察者普遍相信拜登（Joe Biden）將會決定爭取連任，不顧人們對其已屆八十高齡的擔憂。豈料一踏入2023年，美國媒體卻爆出原來早在中期選舉前一個星期，拜登的私人律師在其賓夕法尼亞大學的辦公室內找到早該交回美國檔案局的奧巴馬時代機密文件，使拜登與特朗普一樣陷進了非法帶走機密檔案的政治和法律風波之中。



雖然拜登的律師主動將機密文件交回，跟特朗普拒絕交回文件、要聯邦政府透過司法機關發出傳票再經聯邦調查局（FBI）人員以法院搜查令上門搜索的案情不太一樣，但在一般民眾看來，曾公開批評特朗普不當處理機密的拜登可算是「五十步笑百步」，特朗普和共和黨人也藉機宣傳拜登政府司法部對兩人的處理是「雙重標準」。

人們也同樣關注拜登是否有意在中期選舉之前隱瞞事件，以免影響選情。

自製「擠牙膏」劇情

「擠牙膏」往往是以醜聞攻擊政敵的慣常方式。但拜登的「檔案門」卻是自製的擠牙膏劇情。先是有媒體在1月9日爆出其大學辦公室發現機密文件，迫得白宮不得不承認此事。兩日之後，媒體再爆原來在拜登特拉華州威明頓（Wilmington, Delaware）家中車房內其實早發現另一批機密文件，也跟此前一樣主動交回，但拜登方面卻沒有及早交待。當人們納悶為何拜登方面不一早如盤托出之際，拜登的特別律師則在14日再公開表示在威靈頓寓所的書房中發現另外5頁機密文件。

已宣布參與2024年總統選舉的特朗普在其社交媒體Truth Social上多次炒作拜登的「檔案門」。（Reuters）

整個過程像擠牙膏一般，使原本可以在迅速終結的「檔案門」愈鬧愈大，持續得到美國媒體關注。人們也在開始質疑拜登下屬的能力：為何過了兩個月時間也沒有徹底地搜查還有沒有其他機密文件存在？

為表公正，司法部長加蘭（Merrick Garland）也只好跟處理特朗普案一樣任命特別檢察官去處理拜登的「檔案門」。

拜登方面為了顯示自己跟特朗普不同，1月19日也主動邀請聯邦調查局人員在「沒有搜查令」的情況下到其威明頓家中進行了13小時搜索。不幸地，聯邦調查局人員卻在其家中再發現更多印有機密標籤的檔案。這次「主動出擊」未能還拜登「清白」之餘，更引起民眾更大的疑惑，種種疑點也為網上針對拜登的各種右翼陰謀論提供了不少素材。

眾議院共和黨加入調查

本年共和黨重奪國會眾議院之後，不少共和黨議員早已磨刀霍霍，準備動員國會調查權力向拜登動刀。在極端派的施壓下，共和黨人早已增設了調查聯邦政府被「武器化」的委員會。除此之外，不少議員也準備將眼光投往拜登幼子亨特（Hunter Biden）。豈料拜登自己卻首先為共和黨提供彈藥。右翼《霍士新聞台》（Fox News）更將機密文件的存在與被指曾向外國兜售政治影響力的亨特作串連。

眾議院監督與責任委員會（Oversight and Accountability Committee）的共和黨籍主席James Comer已啟動了對拜登「檔案門」的調查。當被問及為何共和黨人只調查拜登而不調查特朗普之際，Comer就指他對特朗普和拜登的差別待遇最感憂慮。

當民主黨人擔心正想尋求連任的拜登未來兩年將會陷入國會調查的無盡風波之際，媒體卻在1月24日揭出原來特朗普的前副總統彭斯（Mike Pence）也有不法帶走機密文件。在拜登「檔案門」被爆之後，彭斯主動找來律師來搜查其印地安納州寓所，發現了少量機密文件，最終由聯邦調查局人員取走。

彭斯「救了」拜登？

跟此前批評特朗普不當處理機密文件的拜登差不多，彭斯在去年11月也曾公開聲言自己沒有帶走任何機密文件，某程度上是要跟明顯有意帶走並保留機密文件的特朗普劃清界線。

彭斯的「檔案門」跟拜登的「檔案門」案情類似：兩人也是以「前副總統」身份不法帶走機密文件；兩人也是在主動搜索之下找出文件，並主動交回聯邦政府。如果拜登一案值得司法部指派特別檢察官調查的話，彭斯一案也是如此。但目前加蘭對此尚未有進一步行動。

美國前副總統彭斯也是2024年有可能參選總統的人物之一。（Getty）

彭斯的「檔案門」可算是拜登的「及時雨」。首先，當彭斯也中招之際，眾議院的共和黨人實在難以只查拜登而不查彭斯。同時，彭斯的待遇也跟拜登相當，側面證明了拜登的民主黨政府並沒有刻意針對共和黨，只因特朗普不願主動交回文件，才出現了去年8月聯邦調查局主動上門搜查其海湖莊園（Mar-a-Lago）的情景。

更引人遐思的是，當其他聯邦前高官也開始主動查找自己有否犯規之際，未來可能會有一連串「檔案門」逐一爆發，將不法帶走機密檔案一事「常態化」。人們的焦點也將會轉向如何處理機密檔案的法規，而非各個個別的「檔案門」醜聞之上。

目前，一些「貪得無厭」的民主黨人尚在擔心民眾看不清拜登「檔案門」與特朗普「檔案門」的差別，將導致司法部礙於政治觀感的考慮而最終不敢為此對特朗普採取司法行動。但事實上，以非法處理機密文件去阻止「特朗普回歸」本來就是格調甚低的手段，反而可能有助特朗普鋪陳其被「政治迫害」的故事。這一次拜登「檔案門」實際上使民主黨政府更難追究特朗普，也可算是一種「塞翁失馬」式的得着。